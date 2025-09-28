В Аргентине зверское убийство трёх девушек наркобандой вызвало волну протестов

28 сентября 2025, 15:55

В Буэнос-Айресе прошли акции протеста после убийства трёх девушек наркобандой

Фото: Istock/Wirestock

В Буэнос-Айресе прошли акции протеста после того, как наркобанда убила трёх девушек. Об этом пишет газета Pagina 12.





Участники марша несли плакаты с именами погибших и лозунгами общественных организаций, которые регулярно проводят акции в районе Флорес.

«Наши жизни не одноразовые», — гласит надпись на одном из транспарантов.