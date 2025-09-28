В Аргентине зверское убийство трёх девушек наркобандой вызвало волну протестов
В Буэнос-Айресе прошли акции протеста после убийства трёх девушек наркобандой
В Буэнос-Айресе прошли акции протеста после того, как наркобанда убила трёх девушек. Об этом пишет газета Pagina 12.
Участники марша несли плакаты с именами погибших и лозунгами общественных организаций, которые регулярно проводят акции в районе Флорес.
«Наши жизни не одноразовые», — гласит надпись на одном из транспарантов.В мероприятии участвовали представители феминистских организаций, политических партий, профсоюзов и общественных движений. Они объединяются для противодействия преступности.
Напомним, что 25 сентября в Буэнос-Айресе троих девушек жестоко убили и изнасиловали. Преступники заманили их в дом обманом. Они транслировали преступление в прямом эфире платформы TikTok. 45 человек увидели эти ужасные сцены.
