В центре Петербурга двое россиян жестоко избили мигрантов
28 сентября в Санкт-Петербурге произошла драка. Трое граждан одной из ближневосточных стран получили травмы и попали в больницу. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Полиция Центрального района получила сообщение о конфликте на Невском проспекте, 53. На место происшествия оперативно прибыли наряды патрульно-постовой службы. Они установили обстоятельства инцидента и передали пострадавших бригаде скорой помощи.
Врачи доставили мужчин в медицинское учреждение в удовлетворительном состоянии. Правоохранители задержали двух подозреваемых в причастности к драке. Ими оказались 31-летний и 36-летний жители Петербурга.
По предварительной информации, конфликт возник на почве личной неприязни и перерос во внезапную ссору, в ходе которой иностранцы получили травмы. Сейчас зачинщикам драки грозит штраф за мелкое хулиганство, однако полиция может возбудить уголовное дело.
