В центре Петербурга двое россиян жестоко избили мигрантов

28 сентября 2025, 14:51

В Петербурге трое иностранцев пострадали в драке

Фото: Istock/Wirestock

28 сентября в Санкт-Петербурге произошла драка. Трое граждан одной из ближневосточных стран получили травмы и попали в больницу. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.