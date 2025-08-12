Мать держала десятилетнюю дочь, пока отчим ее насиловал
В Греции 24-летняя мать держала 10-летнюю дочь, пока 37-летний отчим ее насиловал. Об этом сообщает CNN Greece со ссылкой на показания ребенка.
Инцидент произошел в городе Салоники. Мать девочки заявила в полицию на своего сожителя, обвинив его в изнасиловании дочери. Позже сама школьница рассказала, что все происходило в присутствии родительницы, которая в это время удерживала ее на месте. При этом подобное повторялось неоднократно.
11 августа и мать, и отчима задержали. На допросе они опровергли версию девочки, а также утверждали, что стали жертвами клеветы со стороны ее бабушки. После этого мать пострадавшей рассказала, что обратилась в органы после того, как изрядно выпила.
В отношении пары возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая повторное изнасилование и жестокое обращение с ребенком.
