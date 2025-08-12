Мать держала десятилетнюю дочь, пока отчим ее насиловал

12 августа 2025, 13:52

CNN: в Греции 24-летняя мать держала 10-летнюю дочь, пока отчим ее насиловал

Фото: iStock/Achisatha Khamsuwan

В Греции 24-летняя мать держала 10-летнюю дочь, пока 37-летний отчим ее насиловал. Об этом сообщает CNN Greece со ссылкой на показания ребенка.