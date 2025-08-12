В Финляндии предъявили обвинения экипажу Eagle S за разрыв подводных кабелей

12 августа 2025, 13:44

Фото: iStock/naumoid

Заместитель генпрокурора Финляндии официально обвинил экипаж танкера Eagle S в повреждении подводных кабелей в Балтийском море. Инцидент произошёл 25 декабря прошлого года, сообщает местное издание Yle.