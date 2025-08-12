В Финляндии предъявили обвинения экипажу Eagle S за разрыв подводных кабелей
Заместитель генпрокурора Финляндии официально обвинил экипаж танкера Eagle S в повреждении подводных кабелей в Балтийском море. Инцидент произошёл 25 декабря прошлого года, сообщает местное издание Yle.
По версии следствия, танкер, перевозивший нефтепродукты, протащил якорь почти на 100 километров по дну между Финляндией и Эстонией, что привело к повреждению пяти подводных электрических и телекоммуникационных кабелей.
Согласно данным прокуратуры, судно под флагом Островов Кука вышло из российского порта Усть-Луга с грузом нефтепродуктов.
Ущерб, нанесённый владельцам кабелей, оценивается минимум в 60 миллионов евро, затраты связаны преимущественно с восстановительными работами.
Дело находится на рассмотрении, продолжается расследование обстоятельств происшествия.
