Достижения.рф

В Финляндии предъявили обвинения экипажу Eagle S за разрыв подводных кабелей

Фото: iStock/naumoid

Заместитель генпрокурора Финляндии официально обвинил экипаж танкера Eagle S в повреждении подводных кабелей в Балтийском море. Инцидент произошёл 25 декабря прошлого года, сообщает местное издание Yle.



По версии следствия, танкер, перевозивший нефтепродукты, протащил якорь почти на 100 километров по дну между Финляндией и Эстонией, что привело к повреждению пяти подводных электрических и телекоммуникационных кабелей.

Согласно данным прокуратуры, судно под флагом Островов Кука вышло из российского порта Усть-Луга с грузом нефтепродуктов.

Ущерб, нанесённый владельцам кабелей, оценивается минимум в 60 миллионов евро, затраты связаны преимущественно с восстановительными работами.

Дело находится на рассмотрении, продолжается расследование обстоятельств происшествия.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0