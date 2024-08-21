Мать девочки, которую убили в Петербурге, обжалует решение суда

Фото: istockphoto / AMilkin
Мать девочки, забитой до смерти молотком в Петербурге, планирует обжаловать решение суда. Об этом сообщили в Комсомольской правде.
В конце июля в Санкт-Петербурге завершился судебный процесс по делу о жестоком убийстве 13-летней Вероники.
Судебное разбирательство длилось больше года. В итоге подростка приговорили к семи годам колонии, а его знакомую — к шести. Однако мать Вероники осталась недовольна решением суда, посчитав его слишком мягким.
В СМИ появилась информация о том, что недавно женщина обжаловала решение суда. Согласно российскому законодательству, несовершеннолетних не могут приговорить к лишению свободы на срок более десяти лет.
Читайте также:
Появилось видео затопления яхты миллионера Линча у берегов Сицилии
Дагестанец после ссоры с матерью закинул ей в окно коктейль Молотова
Ученый из Москвы помогал ВСУ и собирал данные о российской военной технике
«30 апреля 2023 года новые знакомые — 16-летний блогер Иван и его сверстница Алина пригласили Веронику на прогулку. В парке на севере города они устроили пикник. Сначала они провели странное интервью, а затем Иван забил девочку молотком. Тело закопали, а Иван переписывался с матерью, чтобы та не искала её», — говорится в материалах дела.
Судебное разбирательство длилось больше года. В итоге подростка приговорили к семи годам колонии, а его знакомую — к шести. Однако мать Вероники осталась недовольна решением суда, посчитав его слишком мягким.
«Эти сроки — ни о чём! Эти люди хладнокровно спланировали и совершили убийство ни в чём не повинного человека. Моя дочка не воскреснет, не совершит ничего полезного или плохого. Она подавала огромные надежды, была такой перспективной девочкой», — поделилась мама убитой.
В СМИ появилась информация о том, что недавно женщина обжаловала решение суда. Согласно российскому законодательству, несовершеннолетних не могут приговорить к лишению свободы на срок более десяти лет.
Читайте также:
Появилось видео затопления яхты миллионера Линча у берегов Сицилии
Дагестанец после ссоры с матерью закинул ей в окно коктейль Молотова
Ученый из Москвы помогал ВСУ и собирал данные о российской военной технике
Мира Полтева