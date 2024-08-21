Появилось видео затопления яхты миллионера Линча у берегов Сицилии

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Яхта британского предпринимателя и мультимиллионера Майка Линча затонула во время шторма у берегов Сицилии. Судя по кадрам видеозаписи, судно скрылось под водой в течение двух минут.
Кадры, на которых запечатлён момент крушения яхты Bayesian опубликовало итальянское издание Giornale di Sicilia. Изображение не слишком отчётливое из-за погодных условий, но можно рассмотреть, что корабль затонул в течение буквально пары минут. Катастрофа произошла во время сильного шторма, обрушившегося на побережье 19 августа.
Кроме Линча, на борту находился председатель совета директоров компании Morgan Stanley International Джонатан Блумер. На данный момент известно об одном погибшем, это корабельный повар. Шесть человек, включая обоих бизнесменов, числятся пропавшими без вести. Спасти удалось 15 человек, включая годовалую девочку.
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Александр Бойцов