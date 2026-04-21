Замаскированное СВУ нашли в одном из районов Петербурга

Замаскированное СВУ нашли во Всеволожском районе Петербурга
Фото: istockphoto/blinow61

Во Всеволожском районе Петербурга неизвестные подбросили на участок мужчине замаскированное взрывное устройство. Об этом пишет Mash.



36-летний владелец участка заметил подозрительный пакет, внутри которого оказалась картонная коробка, обёрнутая синей тканью. Когда он потянул за полиэтилен, сработала осколочная граната.

Пострадавшего госпитализировали с осколочными ранениями. Следственный комитет по Ленобласти возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Ранее юноша приехал с Урала в Петербург, чтобы поджечь поезд по заданию куратора.

Никита Кротов

