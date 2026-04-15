Жительница Калининграда избила экс-супруга из-за разногласий в воспитании ребенка
Жительницу Калининграда привлекли к уголовной ответственности за избиение бывшего мужа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
В полицию обратился 41-летний мужчина, заявивший, что его экс-супруга нанесла ему телесные повреждения. По словам заявителя, инцидент произошел в квартире бывшей жены во время спора о воспитании их общего ребенка. Согласно информации правоохранительных органов, 39-летняя женщина в ходе конфликта ударила мужчину мобильным телефоном, что привело к ушибам головы.
На основании собранных данных было возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ, часть 2 (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Нападавшей может грозить лишение свободы на срок до двух лет.
Читайте также: