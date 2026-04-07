В Новосибирске компания незнакомцев избила мужчину из-за девушки
Мужчина из Новосибирска пострадал во время похода в местный бар. Об этом пишет kp.ru.
Инцидент произошел на Советской улице. По словам пострадавшего, Дмитрия, он познакомился в заведении с девушкой. Вскоре они решили продолжить вечер в другом месте. Однако на переходе к ним подошли четверо незнакомых мужчин.
Сначала незнакомцы заговорили с россиянкой, но конфликта удалось избежать. Пара продолжила путь, но вдруг девушка неожиданно крикнула что-то в их сторону, и мужчины вернулись.
В результате Дмитрия жестоко избили. Охранник заведения заметил происходящее, но, по словам пострадавшего, не вмешался. Девушка также пострадала: ее несколько раз ударили.
Друзья Дмитрия, к которым он обратился за помощью, вызвали Росгвардию. Молодой человек подал заявление в полицию и намерен добиться компенсации за нанесенный ущерб.
Читайте также: