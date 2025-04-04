Мать до смерти забила ножницами пятилетнего ребенка в Казани

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В Казани женщина до смерти забила ножницами своего пятилетнего сына и сдалась полиции. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Согласно сообщению, 27-летняя мать в какой-то момент схватила ножницы и несколько раз ударила ими маленького сына. Ребенок скончался на месте. Все случилось в доме 8А по улице Юлиуса Фучика. Когда женщина поняла, что натворила, сама вызвала полицию и во всем призналась.
Убийцу задержали. Она находится в неадекватном состоянии. Предполагается, что помутнение рассудка стало причиной расправы над сыном. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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Убийцу задержали. Она находится в неадекватном состоянии. Предполагается, что помутнение рассудка стало причиной расправы над сыном. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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Элина Позднякова