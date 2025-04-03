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В российском регионе поймали мужчину, который неделю насиловал 4-летнюю девочку

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В российском регионе задержали мужчину, который на протяжении недели подвергал насилию сексуального характера 4-летнюю девочку. Об этом сообщает «Татар-информ».
По данным издания, все произошло зимой в Набережных Челнах, в январе 2025 года. Как выяснилось, 59-летний мужчина у себя в доме совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка на протяжении целой недели.
«Полицейские задержали мужчину, свою вину он не признает», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что в Татарстане правоохранители задержали двух подростков, которые напали на 50-летнюю женщину и надругались над ней. Инцидент произошел в Елабуге в середине марта. В один вечер 15-летний подросток вместе с ранее судимым 19-летним другом напали в подъезде на ранее незнакомую им женщину. Парни избили ее, украли рюкзак, а затем надругались.

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Бастрыкин потребовал доложить о деле по смертельному ДТП с матерью и младенцем
03 апреля 2025, 17:41

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить ему об обстоятельствах смертельного ДТП в Ленинске-Кузнецком, где пьяный водитель насмерть сбил мать с младенцем в коляске. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
«Трагедия произошла днем, 1 апреля. По предварительным данным, пьяный 40-летний водитель выехал на встречную полосу и на обочине сбил 40-летнюю женщину с коляской, в которой находился шестимесячный ребенок. От полученных травм мать и дочь скончались на месте», — передает «Сiбдепо».
В то же время стало известно, что СК РФ раскрыл дело о нападении и насилии над девушкой в 2012 году в Москве. Как отмечает АГН «Москва», следствие предъявило обвинение мужчине, он признал свою вину. Само преступление произошло 4 августа 2012 года в Пестовском переулке.
«Напал на ранее незнакомую ему девушку и, угрожая убийством, похитил мобильный телефон, а также денежные средства. После этого он совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера», — приводит агентство сообщение ГСУ СК РФ по Москве.
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Гендиректора крупной медицинской компании обнаружили мёртвым в офисе в центре Москвы
Гендиректора «Гала-оптика» Могилевцева нашли мертвым в офисе в центре Москвы
03 апреля 2025, 17:22

Фото: iStock/Soumen Hazra

Учредителя медицинской компании «Гала-оптик» Михаила Могильцева обнаружили мёртвым с огнестрельным ранением в офисе в центре Москвы. Об этом представители столичных правоохранительных органов сообщили в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что Могильцева, 1966 года рождения, нашли без признаков жизни накануне вечером, в районе 17:00. Причиной смерти стало огнестрельное ранение. Правоохранители расследуют обстоятельства произошедшего.

На сайте «Гала-оптика» указано, что компания существует с 1999 года и занимается поставкой расходных материалов и аксессуаров медоборудования, включая бумагу, одноразовые и многоразовые электроды, прикроватные мониторы и прочие изделия.

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Сын бывшего депутата и министра Сергея Глазьева обвинил родителей в попытке сдать его в психушку
Сын Сергея Глазьева обвинил родителей в попытке сдать его в психиатрическую клинику
03 апреля 2025, 17:03

Фото: iStock/shironosov

Скандально известный сын бывшего депутата, министра внешних экономических связей и помощника президента Сергея Глазьева обвинил родителей в попытке сдать его в психушку на новогодних праздниках. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Юрий Глазьев обратился в полицию, где рассказал, что в январе он вместе с семьёй прилетел к родственникам в Россию, опасаясь новой болезни на Шри-Ланке, где он проживает. Мать с отцом долгое время не принимали жену сына, которой стала бывшая домработница семьи из Таджикистана, однако выяснилось, что все обиды позади. Однако настоящая беда была впереди.

Мужчина решил пройти несколько обследований в российской клинике, но в один момент оказался шокирован результатами, которыми поделился с мамой. В ответ на это родители, по его словам, вызвали бригаду из частной психиатрической клиники. Врачи прибыли по адресу, якобы заломили Юрия, ударили его по шее и силой вывели из квартиры.

В больнице его удерживали десять дней, где лечили от шизофрении. При этом супругу к нему не пускали. По словам Глазьева-младшего, все было прекрасно, никаких оснований для принудительного лечения не было. Он убеждён, что травлю организовал отец. В результате, Юрий вместе с семьёй сбежал и улетел обратно на Шри-Ланку.

В 2014 году на тот момент 23-летний Юрий Глазьев сошёлся с 31-летней домработницей из Таджикистана Фирузой Савушкиной, которая работала у них дома. Со слов парня, мама плохо относилась к невестке, а в сентябре того же года беременную Фирузу арестовали по обвинению в угрозе убийством. Сын убеждён, что на это повлияли его родители. Вскоре правда женщину освободили и в 2025 году у пары родилась дочь.

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«Шейхи не могли!»: Анна Калашникова озвучила свою версию избиения модели Ковальчук
Певица Анна Калашникова считает избиение модели Ковальчук делом рук приезжих
03 апреля 2025, 16:06

Анна Калашникова (Фото: annakalashnikova.ru)

В середине марта 20-летнюю украинскую модель Марию Ковальчук, которая до этого долго не выходила на связь, обнаружили в одной из больниц Дубая в крайне тяжёлом состоянии. У девушки были переломаны руки и ноги, а также сломан позвоночник.
Известно, что девятого числа она была на вечеринке у эмиратских шейхов, а на следующий день отправилась в отель к двум мужчинам, которые её пригласили, напоминает Voice. Звёздный юрист Катя Гордон сообщила, что Ковальчук посетила Porto Party — секс-вечеринку миллиардеров из Объединенных Арабских Эмиратов. На таких мероприятиях богатые клиенты платят девушкам немалые деньги за участие в жестоких практиках: стригут волосы, выбивают зубы и тому подобное.

Российская певица и телеведущая Анна Калашникова не верит, что жители ОАЭ могли совершить подобное. Она считает Эмираты абсолютно безопасной страной и говорит, что её население — приветливое и законопослушное.

«Я в Дубае с 2011 года. Сейчас пребываю в шоковом состоянии, потому что для меня Дубай – это очень безопасная страна. Лично я и мои друзья несколько раз теряли телефоны, и потом нам их находили и доставляли», — говорит артистка.

Она считает произошедшее с «этой девочкой» чем-то абсолютно из ряда вон выходящим и на 100% уверена, что совершить такое могли только приезжие. Непричастность арабских шейхов к произошедшему Калашникова объясняет ещё и тем, что события произошли во время Рамадана — месяца, священного для всех правоверных мусульман, когда они соблюдают строгий пост и не позволяют себе никаких излишеств.

«Что бы не писали про нее грязного, мне ее очень жаль по-человечески и очень жаль ее маму. С такими травмами ей будет очень тяжело. Возможна даже инвалидность, молчу уже про психоэмоциональное состояние», — заключила телеведущая.

В конце марта Мария Ковальчук пришла в себя после очередного хирургического вмешательства. Однако она до сих пор не может говорить.

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В московском баре посетитель устроил дебош из-за отказа включить песню Муслима Магомаева
03 апреля 2025, 14:20

Фото: iStock/Dacharlie

В столичном баре мужчина устроил дебош после того, как сотрудники заведения отказались включить песню «Море» Муслима Магомаева, сообщают в пресс-службе главного управления Росгвардии по г. Москве.
Сотрудники Росгвардии задержали мужчину. По информации ведомства, дебошир находился в состоянии алкогольного опьянения, выражался нецензурной бранью, угрожал персоналу и проявлял неуважение к посетителям.

Задержанный, уроженец Липецка, уже привлекался за административные правонарушения, уточнили в столичном управлении Росгвардии. Для дальнейшего разбирательства мужчина был передан в территориальный отдел полиции.

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