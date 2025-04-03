В российском регионе поймали мужчину, который неделю насиловал 4-летнюю девочку

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В российском регионе задержали мужчину, который на протяжении недели подвергал насилию сексуального характера 4-летнюю девочку. Об этом сообщает «Татар-информ».
По данным издания, все произошло зимой в Набережных Челнах, в январе 2025 года. Как выяснилось, 59-летний мужчина у себя в доме совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка на протяжении целой недели.
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«Полицейские задержали мужчину, свою вину он не признает», — говорится в материале.Ранее сообщалось, что в Татарстане правоохранители задержали двух подростков, которые напали на 50-летнюю женщину и надругались над ней. Инцидент произошел в Елабуге в середине марта. В один вечер 15-летний подросток вместе с ранее судимым 19-летним другом напали в подъезде на ранее незнакомую им женщину. Парни избили ее, украли рюкзак, а затем надругались.
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Данил Пономарев