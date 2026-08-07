Мать двоих детей из России впала в кому из-за сильной жары на Пхукете

07 августа 2026, 19:23

Фото: Istock/wutwhanfoto

Мать двоих детей из Москвы впала в кому на Пхукете из-за аномальной жары. Как сообщает Telegram-канал Mash, столбик термометра на курорте поднялся до +33–35 градусов, и у женщины случился микроинсульт.