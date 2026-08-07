Мать двоих детей из России впала в кому из-за сильной жары на Пхукете
Мать двоих детей из Москвы впала в кому на Пхукете из-за аномальной жары. Как сообщает Telegram-канал Mash, столбик термометра на курорте поднялся до +33–35 градусов, и у женщины случился микроинсульт.
Медики доставили россиянку в больницу и обнаружили, что у неё нет страховки, а для спасения жизни требуется срочная операция на головном мозге стоимостью пять миллионов рублей.
Через генконсульство на Пхукете родственникам удалось внести депозит в размере 700 тысяч рублей. Во время операции нейрохирурги выявили сложную патологию — теперь полный курс лечения оценивается в 10–30 миллионов рублей.
Тайские врачи не дают разрешения на транспортировку пациенки в Россию, где она могла бы получить помощь бесплатно, пока гражданка РФ не погасит счёт. Дома в Москве остались её дети шести и 12 лет, они сейчас живут с бывшим мужем женщины. Волонтёры открыли сбор средств: на текущий момент им удалось собрать почти два миллиона рублей.
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