В Подмосковье арестовали водителя, пытавшегося залезть под куртку девочки
В Красногорске арестовали водителя автобуса, который пытался залезть под куртку девочки. Об этом сообщает Следственный комитет Подмосковья.
По данным следствия, инцидент произошёл в автобусе: мужчина одной рукой попытался совершить домогательство к ребёнку, но девочка успела поправить одежду, и водитель отступил. В соцсетях пользователи отметили, что это, возможно, не первый подобный случай с этим шофёром.
Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли видео с камер наружного наблюдения, допросили потерпевшую и очевидцев. В настоящий момент продолжается сбор доказательств и закрепление материалов для уголовного дела.
В настоящее время водителю уже предъявили обвинения, решается вопрос об избрании меры пресечения.
