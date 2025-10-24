Родителей из скандального ролика с набивкой тату малышу доставили в отдел полиции

24 октября 2025, 18:56

Фото: iStock/creepers888

Родителей, снявших скандальное видео, в котором они якобы делают татуировку ребёнку ради участия в конкурсе блогера, доставили в отдел полиции. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.





Семья продолжает утверждать, что не причиняла сыну вреда, поскольку надпись нанесли гелевой ручкой, а звук тату-машинки добавили при монтаже видео.





«Ну мы же не совсем глупые, чтобы настоящее тату ребёнку бить», – заявил глава семьи.