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Мать двоих детей зарезала напавшего на нее мужа

MK.RU: женщина зарезала набросившегося на нее отца своих детей
11 июля 2024, 13:57
Фото: IStock/ipopba

Фото: IStock/ipopba

В результате кухонной поножовщины был зарезан отец семейства, 25-летний житель подмосковной Каширы. Об этом сообщает MK.RU.


Как уточняется, мужчина распивал в одиночестве алкогольные напитки, после чего подошел к спящей жене и начал будить ее ударами по голове. В панике она схватилась за нож и нападавший наткнулся на него, получив тяжелое ранение. Он скончался до приезда скорой.

По информации источника, у супружеской пары было два ребенка, девочка двух лет и месячный младенец. Сотрудники органов опеки отказались передать детей на попечение ближайшим родственникам.

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В центре Подольска загорелся многоэтажный жилой дом
11 июля 2024, 15:06

Фото: iStock/grafoto

В подмосковном Подольске загорелась крыша многоэтажного жилого дома, расположенного на улице Веллинга. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Уточняется, что огонь уже распространился почти на всю крышу дома. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МЧС.

Возле жилого дома дежурят бригады скорой помощи. Данные о пострадавших еще не поступали. Отмечается, что жильцы дома успели эвакуироваться.

Ранее сообщилось, что в Химках загорелся склад пиломатериалов и цех по производству керамической плитки. Площадь пожара достигла отметки 5000 квадратных метров. Пламя распространялось по крыше предприятия.

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Во Франции возник пожар в Руанском соборе
11 июля 2024, 14:41

Фото: iStock/Tashka

В четверг загорелся шпиль знаменитого собора во французском городе Руан, причина пожара пока неизвестна. Об этом сообщил мэр города Николя Мейер-Россиньоль.
«Пожар начался в шпиле собора, его причина пока не известна. Все средства брошены на его тушение», — написал мэр города на своей странице в соцсети Х.

Он также приложил к сообщению фото, на котором видно, как от собора в небо поднимаются густые клубы дыма. При этом причину возникновения пожара он не назвал.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Химках горит предприятие по производству керамических плит. Сначала площадь пожара составила 80 квадратных метров, однако позже увеличилась до 5000. На место происшествия прибыли экстренные службы. Для ликвидации возгорания задействованы 7 единиц специализированной техники и более 20 сотрудников МЧС.

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ФСБ: В Майкопе пресекли террористическую атаку на православный храм
11 июля 2024, 14:33

Фото: iStock/irene_rebrova

В Майкопе сотрудники ФСБ пресекли террористическую атаку на православный храм. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Согласно информации ведомства, сотрудники ФСБ задержали выходца из Центрально-Азиатского региона, который оказался участником международной террористической организации (МТО)*. Уточняется, что злоумышленник «готовил нападение на православный храм и убийство его священнослужителей, охранников с дальнейшим поджогом здания».

По данным ФСБ, преступник изучил местность, составил схему совершения теракта, а также приобрёл необходимые компоненты для зажигательного устройства. Против него возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила попытку украинских спецслужб устроить теракт на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске.

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Осознал ошибку: певец Шарлот записал видео с извинениями из СИЗО
Адвокат Лапузин: певец Шарлот сам записал видео с извинениями
11 июля 2024, 14:33

Фото: IStock/skarau

Российский певец Эдуард Шарлот записал видео с извинениями из СИЗО. Ролик опубликовал его адвокат Алексей Лапузин в Telegram.
Защитник певца подчеркнул, что Шарлот записал ролик по своей инициативе, никто его к этому не принуждал. Кроме этого, он отметил, что артист написал много стихов на религиозную тематику и планирует участвовать в мероприятиях РПЦ чтобы загладить вину.

Ранее певец Шарлот публиковал ролики, на которых он сжигал свой российский паспорт и оскорблял россиян. находясь за границей. Его задержали по прибытию в аэропорт и продлили срок ареста до 24 июля.

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#рпц
#артист
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Выживший террорист начал давать показания о захвате СИЗО в Ростове
11 июля 2024, 14:00

Фото: istockphoto / artisteer

Выживший после попытки захвата ростовского СИЗО террорист начал давать показания
Даниил Камнев, террорист, выживший после попытки захвата СИЗО в Ростове, начал давать показания о причастных к этому нападению. Об этом стало известно от источника в правоохранительных органах.

«Выживший после захвата ростовского СИЗО террорист Даниил Камнев начал давать показания о причастных к теракту», – сообщили в ведомстве.

Напомним, Даниил Камнев обвиняется по трём статьям: захват заложников, побег из мест лишения свободы и применение насилия, опасного для жизни.

16 июня утром шесть заключённых СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников учреждения в Ростове-на-Дону. Нападавшие были вооружены ножами, заточками и резиновыми дубинками. В результате пять террористов были ликвидированы, выжил только Камнев.

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#суд
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#расследование
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Россиянин избил школьников из-за шумной игры в футбол
78.ru: в Ленобласти мужчина избил двух школьников из-за шумной игры в футбол
11 июля 2024, 13:45

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Во Всеволжском районе Ленинградской области мужчина избил двух школьников из-за шумной игры в футбол. Об этом информирует 78.ru.
Отмечается, что одиннадцатилетний мальчик вместе с другом отправился на прогулку. Мужчине не понравилось, что дети затеяли игру с мячом возле его дома.

Он бежал на улицу, схватил одного из детей и повалил на землю. Школьники закричали. По словам мамы одного из пострадавших, россиянин напал и на нее: схватил за волосы и ударил.

Свой поступок мужчина пояснил тем, что хочет спать, а ребята мешали ему своей шумной игрой. Женщина обратилась в правоохранительные органы. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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#футбол
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В подмосковной деревне Барынино нашли авиабомбу
11 июля 2024, 13:43

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса МО

Боеприпас времён Великой отечественной войны обнаружили местные жители на территории частного участка в деревне Барынино Рузского городского округа, на место были вызваны спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Взрывотехники обследовали опасную находку и идентифицировали её как зажигательную авиационную бомбу: боеприпасы такого типа использовались во время Второй мировой войны», — говорится в сообщении.
Боеприпас с соблюдением всех мер предосторожности перевезли в безопасное место и обезвредили.

Ранее сообщалось, что подмосковные спасатели помогли 62-летней жительнице Волоколамска, которая поздно вечером пошла кормить бездомных кошек, оступилась и упала в железобетонный кабельный колодец.

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#снаряд
#спасатели
#мособлпожспас
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В Подмосковье трое мужчин вынесли из магазина мангал, шашлык и алкоголь
Трое мужчин украли из магазина шашлык и отправились в парк «Сосновый бор»
11 июля 2024, 13:28

Фото: iStock/Oksana Starostina

Полуголый мужчина с приятелями вынесли из подмосковного сетевого магазина корзину с шашлыками, мангалом и алкоголем. Об этом говорится в Telegram-канале ГУ Росгвардии по Московской области.
На кадрах, опубликованных Росгвардией, видно, как полуголый мужчина набирал в продуктовую корзину алкогольные напитки, в то же время двое других злоумышленников упаковывали в рюкзак мясо для шашлыка. Примечательно, что никто из них оплачивать продукты не собирался.




Сотрудники правоохранительных органов находились на маршруте патрулирования, когда получили информацию о том, что в парке «Сосновый бор» находятся подозреваемые в краже товаров из магазина. Уточняется, что мужчин задержали.

Один из преступников пытался бежать и повредил руку. Ранее судимый 26-летний житель города Озеры был доставлен в медучреждение.

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Подросток получил ранения ножом, защищая женщину от нападения
360.ru: пьяный мужчина ранил ножом подростка, заступившегося за женщину
11 июля 2024, 13:16

Фото: IStock/zoka74

В Санкт-Петербурге мужчина ударил ножом подростка, сейчас он госпитализирован в больницу со средней степенью вреда здоровью. Об этом сообщает Телеграм-канал 360.ru.
По информации источника, мужчина в состоянии алкогольного опьянения начал преследовать женщину и приставать к ней. Это увидел 17-летний проходивший мимо парень. Он решил отвлечь на себя мужчину, пока женщина звонила в полицию. В этот момент мужчина достал из кармана нож и ударил подростка, после чего стал гулять поблизости.

Подъехавшие сотрудники полиции задержали мужчину. Все обстоятельства произошедшего уточняются.

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