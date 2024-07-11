Мать двоих детей зарезала напавшего на нее мужа

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В результате кухонной поножовщины был зарезан отец семейства, 25-летний житель подмосковной Каширы. Об этом сообщает MK.RU.
Как уточняется, мужчина распивал в одиночестве алкогольные напитки, после чего подошел к спящей жене и начал будить ее ударами по голове. В панике она схватилась за нож и нападавший наткнулся на него, получив тяжелое ранение. Он скончался до приезда скорой.
По информации источника, у супружеской пары было два ребенка, девочка двух лет и месячный младенец. Сотрудники органов опеки отказались передать детей на попечение ближайшим родственникам.
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