В Самаре мать изрезала своего 3-летнего сына

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Мать изрезала лицо и руки своему трехлетнему сыну в Самаре, об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по Самарской области.
По информации ведомства накануне соседи женщины услышали крики ребенка и вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов пресекли убийство маленького мальчика и изъяли его у родителей. В настоящее время ребенку оказывается вся необходимая медицинская помощь, угроза для его жизни отсутствует.
Следователями было возбуждено дело по статье «Покушение на убийство». В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится осмотр квартиры, назначаются экспертизы и избирается мера пресечения в отношении родителей, заявили в управлении.
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