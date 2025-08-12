При сушке овощной ямы в Перми погибли три человека
В Перми правоохранительные органы проверяют обстоятельства гибели трёх человек в результате отравления угарным газом, сообщили в пресс‑службе СУ СК России по Пермскому краю.
По предварительным данным, 9 августа 1947 года рождения мужчина для просушки и обеззараживания овощной ямы поместил туда ведро с тлеющими углями и плотно закрыл помещение. Через два дня он спустился в яму и потерял сознание; на крики его супруга позвала дочь и зятя, которые по очереди также вошли в яму и тоже лишились сознания.
Сотрудники МЧС извлекли тела троих погибших; следователи указали, что причиной смерти стало отравление угарным газом.
Осмотр места происшествия уже проведён, назначены судебно‑медицинские и другие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
