Учитель физкультуры годами насиловал своих учеников в школе
В Австралии суд приговорил 78-летнего мужчину к тюремному заключению за преступления против детей. Как сообщает ABC.au, инциденты происходили на протяжении пяти лет, когда мужчина работал учителем физкультуры в средней школе для мальчиков в штате Новый Южный Уэльс.
Один из бывших учеников рассказал, что после перевода в эту школу одноклассники предупредили его быть осторожнее рядом с душевыми, узнав, что его учителем стал Крис Фрост. Позже подросток сам подвергся насилию со стороны педагога. По словам потерпевшего, он обращался к администрации учебного заведения, однако его жалобы оставили без внимания.
Преподаватель на протяжении длительного времени совершал развратные действия в отношении детей, применял угрозы, чтобы они молчали и не пытались сбежать. Жертвами стали четыре ребёнка младше 16 лет. Пострадавшие сообщили о серьёзных последствиях для психики: у одного диагностировали депрессию и тревожность.
