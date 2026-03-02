Учитель физкультуры годами насиловал своих учеников в школе

02 марта 2026, 12:44

В Австралии 78-летнего педагога осудили за растление учеников

Фото: Istock/artisteer

В Австралии суд приговорил 78-летнего мужчину к тюремному заключению за преступления против детей. Как сообщает ABC.au, инциденты происходили на протяжении пяти лет, когда мужчина работал учителем физкультуры в средней школе для мальчиков в штате Новый Южный Уэльс.