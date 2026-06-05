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Мать и дочь лечили рак психологией и витаминами

Leggo: В Италии мать с дочерью лечили рак витаминами
Фото: istockphoto/demaerre

В Италии 60-летняя Рита Бенини, мать ранее скончавшейся от острого лимфобластного лейкоза Элеоноры Боттаро, отказалась от предложенной химио- и лучевой терапии при раке языка и в итоге повторила судьбу дочери. Женщина оставалась верна убеждениям, которые разделяла вместе с супругом. Семья придерживалась так называемого метода Хамера, отрицающего стандартное лечение онкологии, сообщает Leggo.



Из-за отказа от традиционной терапии у Риты развилось чешуйчатое новообразование на языке, потребовавшее хирургического вмешательства. После операции в больнице Анджело Ди Местре она вернулась домой, но спасти ее не удалось.

Трагедия разворачивалась на фоне судебных разбирательств в отношении супругов Боттаро. Следствие пришло к выводу, что они погубили свою дочь Элеонору, лишив ее необходимого лечения: будучи последователями метода Хамера, родители верили, что рак вызывается психологическими конфликтами, и делали ставку на витамин C, психотерапию и иглоукалывание.

За несколько лет до болезни девочки семья уже потеряла 22-летнего сына Луку из-за аневризмы. В 2023 году Кассационный суд окончательно признал обоих супругов виновными, приговорив каждого к двум годам заключения. В решении суда подчеркивалось, что ответственность родителей связана с отказом от химиотерапии в пользу теории, не подтвержденной научными данными.

Теперь 70-летний Лино Боттаро остался один — без жены и дочери. Он не отрекся от своих взглядов.

Никита Кротов

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