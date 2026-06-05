Мать и дочь лечили рак психологией и витаминами
В Италии 60-летняя Рита Бенини, мать ранее скончавшейся от острого лимфобластного лейкоза Элеоноры Боттаро, отказалась от предложенной химио- и лучевой терапии при раке языка и в итоге повторила судьбу дочери. Женщина оставалась верна убеждениям, которые разделяла вместе с супругом. Семья придерживалась так называемого метода Хамера, отрицающего стандартное лечение онкологии, сообщает Leggo.
Из-за отказа от традиционной терапии у Риты развилось чешуйчатое новообразование на языке, потребовавшее хирургического вмешательства. После операции в больнице Анджело Ди Местре она вернулась домой, но спасти ее не удалось.
Трагедия разворачивалась на фоне судебных разбирательств в отношении супругов Боттаро. Следствие пришло к выводу, что они погубили свою дочь Элеонору, лишив ее необходимого лечения: будучи последователями метода Хамера, родители верили, что рак вызывается психологическими конфликтами, и делали ставку на витамин C, психотерапию и иглоукалывание.
За несколько лет до болезни девочки семья уже потеряла 22-летнего сына Луку из-за аневризмы. В 2023 году Кассационный суд окончательно признал обоих супругов виновными, приговорив каждого к двум годам заключения. В решении суда подчеркивалось, что ответственность родителей связана с отказом от химиотерапии в пользу теории, не подтвержденной научными данными.
Теперь 70-летний Лино Боттаро остался один — без жены и дочери. Он не отрекся от своих взглядов.
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