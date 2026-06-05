Мать и дочь лечили рак психологией и витаминами

05 июня 2026, 14:04

Leggo: В Италии мать с дочерью лечили рак витаминами

Фото: istockphoto/demaerre

В Италии 60-летняя Рита Бенини, мать ранее скончавшейся от острого лимфобластного лейкоза Элеоноры Боттаро, отказалась от предложенной химио- и лучевой терапии при раке языка и в итоге повторила судьбу дочери. Женщина оставалась верна убеждениям, которые разделяла вместе с супругом. Семья придерживалась так называемого метода Хамера, отрицающего стандартное лечение онкологии, сообщает Leggo.