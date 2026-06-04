В ФМБА раскрыли роль ИИ для создания российской вакцины от рака

04 июня 2026, 11:51

Глава ФМБА Скворцова: ИИ помогает находить мутации для создания вакцин от рака

Фото: iStock/MargJohnsonVA

Искусственный интеллект помогает найти мутацию в геноме человека, чтобы создать вакцину для борьбы с опухолью. Об этом в интервью ведущему RT Рику Санчесу рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.





При этом она уточнила, что окончательные результаты специалисты исследуют вручную. Всего на создание вакцины уходит 42 дня и еще семь дней отведено на ее проверку.





«Фактически мы используем прогностические вычислительные алгоритмы на основе методов машинного обучения. За материал мы берём результаты секвенирования РНК опухоли человека и его крови, и, оценивая различия между геномом самого человека и геномом его опухоли, мы находим данные мутации. Это первый шаг», — приводит RT слова Скворцовой.