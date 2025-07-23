На шоссе в Италии упал самолёт

23 июля 2025, 16:32

SHOT: самолёт рухнул на шоссе в Италии, два человека погибли

Фото: iStock/frentusha

В коммуне Аццано-Мелла, Италия, произошла авиакатастрофа: на шоссе упал самолёт. Видео, на котором демонстрируется момент столкновения воздушного судна с дорогой, есть в распоряжении телеграм-канала SHOT.