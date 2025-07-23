На шоссе в Италии упал самолёт
В коммуне Аццано-Мелла, Италия, произошла авиакатастрофа: на шоссе упал самолёт. Видео, на котором демонстрируется момент столкновения воздушного судна с дорогой, есть в распоряжении телеграм-канала SHOT.
По данным местных СМИ, на борту были два человека, оба погибли.
Предварительно, за штурвалом самолёта Promecc находился 75-летний житель Милана, а на месте пассажира — 65-летняя женщина. Также уточняется, что среди водителей автомобилей погибших нет.
Ранее в Дакке самолёт потерпел крушение на территории школы Milestone. Сообщалось, что погиб пилот и как минимум один гражданский. Как писал телеграм-канал SHOT, были противоречивые сведения о типе самолета: одни источники сообщали, что это был истребитель Chengdu F-7BGI ВВС Бангладеш, другие — учебный самолет из Китая.
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