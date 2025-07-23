В Китае ревнивый муж напал с топором на бывшую жену в лифте
В одном из городов Китая женщина недавно развелась с мужем, но он не смог с этим смириться. Мужчина начал угрожать ей, говоря, что она никому не достанется.
По данным телеграм-канала «Плохие Новости 18+», женщина опасалась за свою жизнь и попросила охранников сопровождать ее до квартиры. Когда дверь лифта открылась, мужчина ворвался внутрь с топором.
Он попытался напасть на бывшую жену, однако охранники вовремя вмешались и задержали его. Пострадавшую женщину быстро отвели в безопасное место. Злоумышленника задержали.
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