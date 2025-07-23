Царапала и запрещала закрывать дверь в туалет: Любовница экс-министра культуры Италии унижала его

23 июля 2025, 16:55

Любовница экс-министра Италии Санджулиано не давала ему закрыться в туалете

Фото: istockphoto/Gennaro Leonardi

Бывшая любовница покинувшего пост главы итальянского минкульта Дженнаро Санджулиано унижала его всяческими способами.