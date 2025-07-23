Царапала и запрещала закрывать дверь в туалет: Любовница экс-министра культуры Италии унижала его
Бывшая любовница покинувшего пост главы итальянского минкульта Дженнаро Санджулиано унижала его всяческими способами.
Как пишет портал Open, некая Мария Розария Бочча не давала Санджудиано закрыться в туалете. Обозреватели отметили, что во время одной из ссор женщина оставила на его голове 10-сантиметровую царапину, а однажды, когда экс-министр был в родительском доме, бестия якобы «приказала ему продолжать разговор с ней по телефону, пока он признается жене в измене».
Кроме того, когда мужчина был на кинофестивале с супругой, с ним сделали фото для дальнейшего запугивания. Сейчас Мария находится под следствием, прокуратура обвиняет ее в клевете, незаконном вмешательстве в частную жизнь, нападении и преследовании.
Перед уходом в отставку в сентябре прошлого года, Дженнаро Санджулиано признавался в своих отношениях с Бочча. Он когда-то хотел дать ей должность бесплатного консультанта по крупным событиям, но не стал этого делать.
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