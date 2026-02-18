Мужчина случайно выбросил в мусор 20 золотых слитков

18 февраля 2026, 09:03

Итальянец случайно выбросил 20 слитков золота на сумму 11 миллионов рублей

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

57-летний житель Италии случайно выбросил в мусор 20 золотых слитков общей стоимостью около 120 тысяч евро (11 миллионов рублей). Об этом сообщает Corriere della Sera.