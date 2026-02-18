Достижения.рф

Мужчина случайно выбросил в мусор 20 золотых слитков

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

57-летний житель Италии случайно выбросил в мусор 20 золотых слитков общей стоимостью около 120 тысяч евро (11 миллионов рублей). Об этом сообщает Corriere della Sera.



На следующий день мужчина осознал свою оплошность и незамедлительно обратился в правоохранительные органы. Поначалу полицейские отнеслись к его рассказу скептически, но записи с камер наблюдения подтвердили, что пенсионер сам вынес жестяную коробку из дома и оставил её в контейнере.

Стражи порядка проследили маршрут мусоровоза до ближайшей свалки. Потребовалось несколько часов, чтобы среди множества отходов найти коробку. Она оказалась лишь слегка повреждённой, а все слитки внутри остались невредимыми и были возвращены хозяину.

Екатерина Коршунова

