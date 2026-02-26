Мать и двое детей погибли при пожаре в Бурятии

26 февраля 2026, 07:24

Фото: iStock/O_Lypa

В нижней Иволге (Республика Бурятия) произошел пожар, унесший жизни трех человек. Жертвами стали 29-летняя женщина и двое детей, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.