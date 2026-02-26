Мать и двое детей погибли при пожаре в Бурятии
В нижней Иволге (Республика Бурятия) произошел пожар, унесший жизни трех человек. Жертвами стали 29-летняя женщина и двое детей, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
По данным ведомства, тела погибших спасатели обнаружили во время ликвидации возгорания. Огонь охватил кровлю, пристройку и домовую веранду, застав обитателей жилища врасплох. Огонь успел распространиться на площади 56 квадратных метров.
К тушению пожара привлекли пять специалистов личного состава МЧС и три единицы спецтехники. В настоящее время эксперты устанавливают причины трагедии, проверяя разные версии развития событий от технических неисправностей до нарушений правил пожарной безопасности.
