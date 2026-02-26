Достижения.рф

Школьнику выстрелили в лицо из пневматического ружья в Приморье

Фото: iStock/adgafoto

В Приморском крае 12‑летний мальчик получил ранение из пневматической винтовки во время игры. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.



Инцидент произошел 17 февраля в селе Новокачалинск. По данным надзорного ведомства, двое детей нашли отцовскую пневматическую винтовку и решили с ней поиграть. В какой-то момент один из ребят случайно произвел выстрел, и пуля попала второму школьнику в лицо, дойдя до зачелюстной ямки.

В настоящее время органы прокуратуры проводят всестороннюю проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося. Сотрудников ведомства особо заинтересовала степень доступности оружия для детей и соблюдение родителями мер безопасности при его хранении.

Александр Огарёв

