Школьнику выстрелили в лицо из пневматического ружья в Приморье
В Приморском крае 12‑летний мальчик получил ранение из пневматической винтовки во время игры. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Инцидент произошел 17 февраля в селе Новокачалинск. По данным надзорного ведомства, двое детей нашли отцовскую пневматическую винтовку и решили с ней поиграть. В какой-то момент один из ребят случайно произвел выстрел, и пуля попала второму школьнику в лицо, дойдя до зачелюстной ямки.
В настоящее время органы прокуратуры проводят всестороннюю проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося. Сотрудников ведомства особо заинтересовала степень доступности оружия для детей и соблюдение родителями мер безопасности при его хранении.
