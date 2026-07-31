Мать и ее сожителя осудили за убийство и сексуальное насилие над двухлетней дочерью
Суд в Британии приговорил к пожизненному сроку мать Александру Уокер и ее сожителя Харрисона Симпсона за убийство двухлетней дочери. Об этом сообщает издание Daily Mail.
По версии следствия, Изабель постоянно истязали — на ее теле остались 21 перелом и тяжелая черепно-мозговая травма. Правоохранители выяснили, что сожитель матери находился с девочкой в день ее смерти. Более того, он совершил над ней сексуальное насилие.
Уокер, найдя дочь в критическом состоянии, не сразу вызвала скорую. Она попыталась разобраться в ситуации самостоятельно и обратилась за помощью лишь через некоторое время. Прибывшие на место медики не смогли спасти ребенка.
Судья сравнила действия обвиняемых с садизмом, а также отметила, что до появления Симпсона в жизни семьи Изабель была здоровой и счастливой девочкой. Мужчина получил пожизненный срок с правом на УДО не ранее чем через 27 лет, а его возлюбленная — с минимальным отбытием 21 года.
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