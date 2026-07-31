Мать и ее сожителя осудили за убийство и сексуальное насилие над двухлетней дочерью

31 июля 2026, 16:04

В Британии матери и ее сожителю дали пожизненное за убийство двухлетней дочери

Фото: iStock/simpson33

Суд в Британии приговорил к пожизненному сроку мать Александру Уокер и ее сожителя Харрисона Симпсона за убийство двухлетней дочери. Об этом сообщает издание Daily Mail.