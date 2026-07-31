Выяснилась судьба пропавших в Таиланде брата и сестры из России

31 июля 2026, 13:22

Baza: Похищенных в Таиланде брата и сестру из России убили

Фото: istockphoto/ArtRachen01

Задержанные члены местного преступного синдиката дали признательные показания в похищении и убийстве граждан РФ, 17-летнего Романа и его 22-летней сестры Дианы. По информации тайских СМИ, злоумышленники сознались, что застрелили юношу, а его сестру забили насмерть, пишет Baza.