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Выяснилась судьба пропавших в Таиланде брата и сестры из России

Baza: Похищенных в Таиланде брата и сестру из России убили
Фото: istockphoto/ArtRachen01

Задержанные члены местного преступного синдиката дали признательные показания в похищении и убийстве граждан РФ, 17-летнего Романа и его 22-летней сестры Дианы. По информации тайских СМИ, злоумышленники сознались, что застрелили юношу, а его сестру забили насмерть, пишет Baza.



Силовики уже задержали предполагаемых лидеров группировки. На допросе фигуранты указали точное место сокрытия тел — в настоящий момент туда выехали следователи и криминалисты для проведения следственных действий.

По предварительным данным, мотивом нападения стал угон мотоцикла, принадлежавшего молодым людям. Однако именно это транспортное средство и сыграло решающую роль в раскрытии преступления: разобранный байк нашли закопанным неподалеку от дома одного из задержанных, что и вывело полицию на след убийц.

Как установило следствие, Диана Назимова и её брат Роман выехали из дома на мотоцикле около 4:00 утра по местному времени 26 июля. Уже через 20 минут их матери, которая в тот момент находилась в Бангкоке, пришло тревожное СМС-сообщение от дочери с единственным словом «Urgent!» («Срочно!»). После этого сигнала связь с молодыми людьми полностью прервалась.

Ранее зону поиска пропавших в Таиланде россиян расширили. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

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