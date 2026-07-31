Мужа заподозрили в убийстве жены через десятки лет после ее смерти

31 июля 2026, 15:31

Жителя США заподозрили в убийстве жены через 33 года после ее смерти

Фото: iStock/AlessandroPhoto

Жителя США заподозрили в расправе над женой через 33 года после ее смерти. Об этом сообщает телеканал KPTV.