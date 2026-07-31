Мужа заподозрили в убийстве жены через десятки лет после ее смерти
Жителя США заподозрили в расправе над женой через 33 года после ее смерти. Об этом сообщает телеканал KPTV.
2 июля 1993 года соседи нашли тело 45-летней Астрид Бриджес возле ее дома в городе Гришем. Тогда причиной трагедии назвали падение с приставной лестницы, которую женщина использовала для чистки водостоков.
Однако новые криминологические технологии позволили пересмотреть дело. Правоохранители сделали вывод, что смерть была насильственной. Полиция обыскала дом 77-летнего Джона Бриджеса, который теперь проживает в штате Миссури. Его пока не арестовали.
Следователи также сотрудничают с властями штата Кентукки, которые расследуют смерть первой жены подозреваемого, Джойс «Мейбл» Бриджес. Предполагалось, что она так же погибла в результате несчастного случая, но позже дело переквалифицировали в убийство.
Детектив Адам Райт отметил, что идентификация Джона Бриджеса как подозреваемого стала важным шагом, сделанным после тщательного анализа улик.
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