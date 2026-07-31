Мать троих детей погибла после колоноскопии
В бразильском Сан-Паулу расследуют обстоятельства гибели 41-летней Марианы душ Сантуш Кандидо, скончавшейся после плановой колоноскопии. Процедура, проведенная 28 июля в муниципальной больнице на востоке города, привела к перфорации кишечника — повреждению, затронувшему почти половину органа, пишет Último Segundo.
На следующий день после обследования женщине провели экстренную шестичасовую лапаротомию с резекцией части толстой кишки. Однако, несмотря на усилия хирургов, в реанимации у пациентки развились тяжелые осложнения, оказавшиеся несовместимыми с жизнью.
Мать троих детей, работавшая в школе и воспитывавшая наследников одна, не имела известных хронических заболеваний, а колоноскопия стала для нее первой в жизни. В настоящий момент тело погибшей направили на судебно-медицинскую экспертизу, по факту инцидента начали служебное расследование.
Ранее житель Бразилии признался в убийстве сожительницы и четыре дня скрывал тело. Подробности в нашем материале.
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