Мать и ее трехлетняя дочь пострадали после поездки на лифте в Санкт-Петербурге

Женщина и её трёхлетняя дочь получили травмы после после инцидента с лифтом в жилом доме Санкт-Петербурга. Об этом 10 февраля пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по городу.



Происшествие случилось вечером в доме на проспекте Космонавтов. По словам пострадавшей матери, она спускалась с дочкой с шестого этажа. В какой-то момент кабина лифта резко ускорилась и жёстко ударилась о пол на первом.

«Через 30 минут приехала аварийка, нас открыли», — добавила женщина.
В аварийной службе пояснили, что обрыва троса не произошло, имело место лишь резкое торможение. Сейчас специалисты выясняют причины произошедшего, а лифт временно отключён от работы.

После инцидента и мать, и дочь почувствовали боль в спине. Они решили обратиться за медицинской помощью и поехали в больницу.
Мария Моисеева

