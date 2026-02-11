Мать и ее трехлетняя дочь пострадали после поездки на лифте в Санкт-Петербурге

11 февраля 2026, 00:40

Фото: iStock/Halfpoint

Женщина и её трёхлетняя дочь получили травмы после после инцидента с лифтом в жилом доме Санкт-Петербурга. Об этом 10 февраля пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по городу.





Происшествие случилось вечером в доме на проспекте Космонавтов. По словам пострадавшей матери, она спускалась с дочкой с шестого этажа. В какой-то момент кабина лифта резко ускорилась и жёстко ударилась о пол на первом.





«Через 30 минут приехала аварийка, нас открыли», — добавила женщина.