СК РФ организовал проверку после пожара в доме на Пресненском Вале в центре Москвы

10 февраля 2026, 23:50

Фото: iStock/blinow61

Следственный комитет РФ организовал проверку по факту пожара в жилом доме в центре Москвы, сообщает столичный главк СК России.





Напомним, что ЧП произошло сегодня в восьмиэтажном здании на улице Пресненский Вал. По уточненной информации, из многоэтажки эвакуировали 35 человек, при этом в процессе тушения пострадал один из пожарных.





«Пресненским межрайонным следственным отделом следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка», — отметили в канале ведомства на платформе Max.