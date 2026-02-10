СК РФ организовал проверку после пожара в доме на Пресненском Вале в центре Москвы
Следственный комитет РФ организовал проверку по факту пожара в жилом доме в центре Москвы, сообщает столичный главк СК России.
Напомним, что ЧП произошло сегодня в восьмиэтажном здании на улице Пресненский Вал. По уточненной информации, из многоэтажки эвакуировали 35 человек, при этом в процессе тушения пострадал один из пожарных.
Сейчас на месте возгорания работают следователи и криминалисты московского СК. Они проводят все необходимые мероприятия, чтобы установить точные причины и обстоятельства случившегося.
«Пресненским межрайонным следственным отделом следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка», — отметили в канале ведомства на платформе Max.