Мать и ее убитых детей в Екатеринбурге не могут похоронить уже неделю
В морге Екатеринбурга уже семь дней находятся тела женщины и ее детей, ставших жертвами трагического происшествия. Об этом пишет URA.RU.
Похоронами должна была заняться 65-летняя мать женщины, однако она все еще не может оправиться от произошедшего. Тела погибших до сих пор находятся в морге.
Эта трагедия стала тяжелым ударом для матери погибшей женщины, сообщил источник.
Напомним, в Екатеринбурге женщина убила своих детей, после чего покончила с собой. По предварительным данным, погибшим детям было три и девять лет. Их мать работала медицинской сестрой в частной клинике.
