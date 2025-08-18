Тюремщица попалась на многочисленных романах с заключенными
В Великобритании 27-летнюю тюремную надзирательницу обвинили в романах с заключенными
27-летнюю сотрудницу тюрьмы в Великобритании обвинили в многочисленных неподобающих отношениях с заключенными. Об этом сообщает Daily Mail.
Шарлотта Уинстенли предстала перед магистратским судом Донкастера по обвинениям в злоупотреблении служебным положением и контрабанде запрещенных предметов. По данным издания, она вступила в запрещенные связи с несколькими заключенными.
Девушка также проносила мобильный телефон для одного из своих «парней» и карты памяти для другого — 29-летнего Джабари Блейра, который отбывает 12-летний срок.
На Камчатке четверо трудовых мигрантов похитили своего земляка
Как следует из материалов дела, нарушения совершались с августа по ноябрь 2022 года. Дополнительно в 2023 году надзирательница сделала фотографию внутри другого исправительного учреждения, хотя такие действия строго запрещены правилами.
Уинстенли предстанет перед судом в сентябре, ей грозит тюремное заключение.
За последние три года более 30 сотрудниц британских тюрем были осуждены за схожие правонарушения. Однако такая проблема существует и в США. Так, например, недавно надзирательница из тюрьмы штата Пенсильвания предстала перед судом по обвинению в интимных связях с заключенными и хищении их персональных данных.