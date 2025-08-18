Тюремщица попалась на многочисленных романах с заключенными

18 августа 2025, 02:47

В Великобритании 27-летнюю тюремную надзирательницу обвинили в романах с заключенными

Фото: iStock/sakhorn38

27-летнюю сотрудницу тюрьмы в Великобритании обвинили в многочисленных неподобающих отношениях с заключенными. Об этом сообщает Daily Mail.





Шарлотта Уинстенли предстала перед магистратским судом Донкастера по обвинениям в злоупотреблении служебным положением и контрабанде запрещенных предметов. По данным издания, она вступила в запрещенные связи с несколькими заключенными.



Девушка также проносила мобильный телефон для одного из своих «парней» и карты памяти для другого — 29-летнего Джабари Блейра, который отбывает 12-летний срок.



