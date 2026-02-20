ДТП в Саратовской области: погиб человек
Женщина погибла, ещё двое — в том числе ребёнок — получили травмы при столкновении трёх автомобилей на Саратовской кольцевой автодороге. Об этом ТАСС сообщили в областной службе спасения.
Авария произошла в Гагаринском районе на участке СКАД рядом с Усть-Курдюмским шоссе. Сигнал о ДТП поступил в экстренные службы в 12:45 по местному времени (11:45 мск).
По данным спасателей, столкнулись Lada, «Газель» и грузовая фура. В результате происшествия пассажирка Lada погибла на месте. Ещё одна женщина и ребёнок получили травмы, их доставили в больницу. Причины и детали аварии устанавливаются.
Ранее в подмосковном Ступине в массовом ДТП с автобусом и грузовиками пострадал один человек.
