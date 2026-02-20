20 февраля 2026, 14:59

В ДТП в Саратовской области погиб человек и двое пострадали

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

Женщина погибла, ещё двое — в том числе ребёнок — получили травмы при столкновении трёх автомобилей на Саратовской кольцевой автодороге. Об этом ТАСС сообщили в областной службе спасения.