The Sun: Мать и невеста расчленили итальянца топором и выкинули в мусорку
Мать и невеста разрубили 35-летнего итальянца Алессандро Веньера, а изрубленное тело выкинули в мусорное ведро. Как пишет The Sun, мужчину подвергли воздействию наркотиков, а затем его убили и расчленили.
Уточняется, что информация предварительная. Алессандро был медработником, сказано в материале. Страшная трагедия произошла в северо-восточной части Италии несколько дней назад.
Оперативники выяснили, что тело похоронили в негашеной извести для сокрытия запаха разложения. Убитый воспитывал шестимесячного ребенка. Есть основания полагать, что подозреваемые сознались в содеянном. Событие вызвало широкий общественный резонанс среди населения в десять тысяч человек в Джемона-дель-Фриули.
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