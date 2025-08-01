The Sun: Мать и невеста расчленили итальянца топором и выкинули в мусорку

01 августа 2025, 21:40

Фото: istockphoto/Grape_vein

Мать и невеста разрубили 35-летнего итальянца Алессандро Веньера, а изрубленное тело выкинули в мусорное ведро. Как пишет The Sun, мужчину подвергли воздействию наркотиков, а затем его убили и расчленили.