Мать и трёхлетний ребёнок погибли при пожаре в жилом доме в Мытищах

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»
Женщина и ребёнок стали жертвами пожара в жилом доме в Мытищах. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МЧС.
Как рассказали в ведомстве ТАСС, во время тушения пожара в квартире на улице Кадомцева в Мытищах пожарные вынесли на свежий воздух двух человек, в том числе трёхлетнего ребенка. Пострадавших передали медикам. Позже возгорание в квартире удалось ликвидировать.
Позже в оперативных службах агентству уточнили, что, несмотря на усилия медиков, мать и ребёнок погибли.
Все причины и обстоятельства пожара выясняются.
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Позже в оперативных службах агентству уточнили, что, несмотря на усилия медиков, мать и ребёнок погибли.
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Лора Луганская