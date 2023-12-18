Спасатели помогли пенсионерке, пролежавшей три дня на полу в своей квартире

Фото: пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли пенсионерке, которая три дня пролежала на полу в своей квартире. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В «Систему-112» за помощью к спасателям обратился местный житель Дубны, который рассказал, что его престарелая соседка почувствовала себя плохо, упала и три дня пролежала на полу.
Сотрудники поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» прибыли на адрес и оказали необходимую помощь пожилой женщине с ограниченными возможностями здоровья.
Стоит отметить, что женщина-инвалид не в состоянии была самостоятельно подняться и позвонить знакомым, так как её мобильный телефон был сломан.
Читайте также:
Подмосковные спасатели помогли шестерым пострадавшим в аварии в Шаховской
Работники «Мособлпожспаса» спасли мужчину, который потерялся в заснеженном лесу
В Подмосковье спасли несколько часов блуждавшего в лесу молодого человека
Сотрудники поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» прибыли на адрес и оказали необходимую помощь пожилой женщине с ограниченными возможностями здоровья.
«Дежурная смена оперативно выехала на место происшествия. Работники противопожарно-спасательной службы осмотрели 79-летнюю пострадавшую, аккуратно переложили её на кровать и оказали женщине психологическую помощь. От госпитализации пожилая хозяйка квартиры отказалась», — поделился замначалиника части Александр Проценко.
Стоит отметить, что женщина-инвалид не в состоянии была самостоятельно подняться и позвонить знакомым, так как её мобильный телефон был сломан.
Читайте также:
Подмосковные спасатели помогли шестерым пострадавшим в аварии в Шаховской
Работники «Мособлпожспаса» спасли мужчину, который потерялся в заснеженном лесу
В Подмосковье спасли несколько часов блуждавшего в лесу молодого человека
Мира Полтева