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В Одессе произошли взрывы

В Одессе, Кировограде и Херсоне произошли взрывы, объявлена воздушная тревога
17 декабря 2023, 01:25
Фото: iStock/RamonCast

Фото: iStock/RamonCast

Взрывы были зафиксированы в Одессе, Кировограде (Кропивницком) и Херсоне, последний из которых находится под контролем Киева, сообщило украинское издание «Страна.ua».
Подробности событий не предоставлены, однако сообщается, что взрывы произошли в центральных районах этих городов, вызвав пожар на месте происшествия.

В Одесской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях Украины, а также в части Херсонской области, находящейся под контролем Киева, была объявлена воздушная тревога, согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации.


Ранее было заявлено о повреждении административного здания в Херсоне, контролируемом Киевом, в результате ночных ударов. 14 декабря также сообщалось о повреждении объекта критической инфраструктуры на территории Херсонской области, находящейся под контролем Вооруженных сил Украины, вследствие ночных взрывов в регионе.

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Названо новое изобретение в ВС России, ставшее кошмаром для ВСУ
BI: ВС России успешно используют защитные экраны против ВСУ
16 декабря 2023, 20:38

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российская армия в несколько раз превосходит украинскую по количеству дронов, к тому же ВС России используют защитные экраны для укрепления своих позиций. Об этом сообщает Business Insider.
По информации издания, защитные экраны усложняют нанесение ударов по дронам ВС РФ и затрудняют обнаружение позиций наших войск. Отмечается, что данное изобретение — это разумная адаптация к условиям на линии боевого соприкосновения.

Ранее сообщалось, что командование Военно-транспортной авиации ВКС России проводит летно-тактическое учение с экипажами самолётов Ан-124-100 «Руслан». Во время полета экипажи самолетов отработали взлет, полеты по маршруту и посадку. Полеты проводились на высоте более 4 тысяч метров, протяженность маршрута оказалась более 1000 км, средняя скорость самолетов – 500 км/ч.

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СК раскрыл подробности обстрела центра доставки помощи в Новой Маячке
СК: обстрел по центру доставки гумпомощи в Новой Маячке производили из РСЗО
16 декабря 2023, 19:59

Фото: iStock/alexmak72427

Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации зафиксировали факт обстрела населенного пункта Новая Маячка Херсонской области из РСЗО HIMARS. Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что украинские войска произвели целенаправленный обстрел Новой Маячки, в результате которого пострадали мирные жители. Сотрудники СК РФ также подтвердили гибель двух человек.

Ранее губернатор региона Владимир Сальдо написал в своем телеграм-канале, что ВСУ нанесли удар из HIMARS по месту доставки гуманитарной помощи в Новой Маячке в Херсонской области. Ранения получили несколько человек. Медики оказывают необходимую помощь.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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СМИ: на улицах Львова начали уговаривать мужчин заключать контракт с ВСУ
Страна.ua: на улицах Львова начали уговаривать мужчин заключать контракт с ВСУ
16 декабря 2023, 19:40

Фото: iStock/Tomas Ragina

Военкомат Львова начал «мягкую мобилизацию», в рамках которой сотрудники центров комплектования на улицах уговаривают призывников записываться на службу по контракту. Об этом пишет «Страна.ua».
Отмечается, что сотрудники военкомата и представители десантно-штурмовых войск проводят агитационные мероприятия среди гражданского населения, в которых красочно описывают преимущества службы в рядах украинской армии. 

Ранее член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская признала провал по мобилизации на Украине. По словам Бобровской, войска Украины стали комплектоваться не по качественному, а по количественному признаку, что считается следствием некоторого расслабления общества из-за скоро обещанной победы.

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#украина
#мобилизация
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В Курской области во время обстрела ВСУ пострадали два человека
16 декабря 2023, 19:25

Фото: istockphoto/Zeferli

Село Олешня в Суджанском районе Курской области попало под обстрел.
Снаряд попал в жилой дом, два человека получили ранения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.

«В результате попадания снаряда в жилой дом ранения получили двое местных жителей: мужчина и женщина. Они незамедлительно доставлены в Суджанскую ЦРБ, где им оказана первая медицинская помощь», - сообщил Старовойт. 
Власти обещали помочь отремонтировать дома, получившее серьёзные повреждения. 

Ранее беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал поселок Красное Шебекинского городского округа Белгородской области.

Об этом в Telegram написал глава региона Вячеслав Гладков.По словам Гладкова, с БПЛА сбросили взрывное устройство. Пассажир «газели», который оказался в хоне взрыва, получил ранение.

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Мэр Киева Кличко проигнорировал совещание с Зеленским

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#курская область
#всу
#украина
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Мэр Киева Кличко проигнорировал совещание с Зеленским
Klymenko Time: мэр Киева Кличко не явился на совещание с участием Зеленского
16 декабря 2023, 19:02

Фото: РИА Новости/Стрингер

Мэр Киева Виталий Кличко не явился на совещание с представителями властей, где присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.
Telegram-канал Klymenko Time опубликовал видео, на котором видно, что Кличко не присутствовал на встрече. На соответствующий вопрос Владимира Зеленского в зале ответили, что мэра Киева нет. 

На реплику об отсутствии Кличко в зале рассмеялись. 

«Нужно сделать всё, чтобы в Киеве был мэр», — сказал Владимир Зеленский.
Причины, по которым мэр Киева проигнорировал встречу, не раскрываются.

Ранее сообщалось, что генштаб украинских войск решил пересмотреть военную стратегию и пока отложить попытки отвоевать у российской армии новые территории. Об этом сообщает Bild.

Сообщается, что главная задача ВСУ заключается в нанесении как можно большего урона живой силе противника. Авторы материала отмечают, что в украинских войсках нет задач по наступлению и удерживанию невыгодных для обороны участков.

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#киев
#мэр
#новости
#украина
#владимир зеленский
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В Раде предлагают лишать имущества бежавших от мобилизации украинцев
16 декабря 2023, 18:11

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая предлагает лишать гражданства тех, кто выехал за пределы Украины, уклоняясь от мобилизации, и не вернулся.
Об этом в своем Telegram-канале пишет издание «Страна.ua».

«Как вы относитесь к тому, чтобы гражданам, подлежащим призыву, но выехавшим за границу, дать срок на возврат, а в случае невозвращения, лишить гражданства / арестовать активы?» —спрашивает Марьяна Безуглая.
13 декабря нардеп Украины Марьяна Безуглая сообщала о скором рассмотрении Верховной радой законопроекта, касающегося мобилизации. Он позволит призывать в ряды ВСУ женщин.

16 декабря появилось уточнение о том, что на боевые должности женщин призовут только по  желанию, а остальным будет предложена служба в тыловых частях.

По информации Безуглой, на Украине в ближайшем будущем могут ввести общевойсковую подготовку для мужчин и женщин с 18 лет.

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#украина
#новости
#всу
#сво
#мобилизация
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ВСУ обстреляли место доставки гумпомощи в Херсонской области, есть погибшие
Сальдо: два мирных жителя погибли при обстреле ВСУ из HIMARS Новой Маячки
16 декабря 2023, 17:15

Фото: iStock/Soumen Hazra

Губернатор региона Владимир Сальдо написал в своем телеграм-канале, что украинские войска нанесли удар из HIMARS по месту доставки гуманитарной помощи в Новой Маячке в Херсонской области.
Отмечается, что погибли два мирных жителя.  Большинство ракет из залпа сбила система противовоздушной обороны.

Среди пострадавших также есть двое раненых. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь. На месте удара работают спецслужбы. 

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#погибшие
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В Белгородской области беспилотник ВСУ ранил местного жителя
16 декабря 2023, 16:16

Фото: istockphoto/NiseriN

Беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал поселок Красное Шебекинского городского округа Белгородской области.
Об этом в Telegram написал глава региона Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, с БПЛА сбросили взрывное устройство. Пассажир «газели», который оказался в хоне взрыва, получил ранение. 

«У мужчины осколочное ранение верхних и нижних конечностей. Его доставили центральную районную больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается. Осколками взрывного устройства повреждены «газель» и экскаватор», — сообщил Вячеслав Гладков.
Ранее сообщалось, что российские системы ПВО смогли отразить попытку массированной атаки украинских беспилотников по Крыму.

Все БПЛА оказались сбиты. Об этом сообщает в субботу в пресс-служба Минобороны РФ. Накануне, вечером в пятницу МО РФ информировало, что российские средства ПВО ликвидировали 26 украинских БПЛА над Крымом.

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#бпла
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В ВСУ рассказали о боях на левом берегу Днепра
NYT: в ВСУ заявили о жестоких и тщетных боях на левом берегу Днепра
16 декабря 2023, 16:05

Фото: iStock/Nzpn

В ВСУ рассказали о «жестоких и тщетных» боях на левом берегу Днепра, которые не соответствуют слишком оптимистичному описанию ситуации со стороны украинских властей. Об этом сообщает New York Times.
По словам одного из украинских солдат, на левом берегу Днепра закрепиться или перевезти технику невозможно. Он отметил, что это является самоубийственным заданием.

Другой солдат ВСУ рассказал, что его подразделение в этом же участке боевых действий подверглось интенсивному обстрелу и было вынуждено отступать. Он также добавил, что не оказалось ни одного человека, которому удалось избежать ранения.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что мирные переговоры с Украиной если и нужны России, то только на условиях Москвы и после достижения поставленных целей спецоперации.

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#спецоперация
#вс рф
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