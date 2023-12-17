В Одессе произошли взрывы

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Взрывы были зафиксированы в Одессе, Кировограде (Кропивницком) и Херсоне, последний из которых находится под контролем Киева, сообщило украинское издание «Страна.ua».
Подробности событий не предоставлены, однако сообщается, что взрывы произошли в центральных районах этих городов, вызвав пожар на месте происшествия.
В Одесской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях Украины, а также в части Херсонской области, находящейся под контролем Киева, была объявлена воздушная тревога, согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее было заявлено о повреждении административного здания в Херсоне, контролируемом Киевом, в результате ночных ударов. 14 декабря также сообщалось о повреждении объекта критической инфраструктуры на территории Херсонской области, находящейся под контролем Вооруженных сил Украины, вследствие ночных взрывов в регионе.
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В Одесской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях Украины, а также в части Херсонской области, находящейся под контролем Киева, была объявлена воздушная тревога, согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации.
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Артем Кузьмин