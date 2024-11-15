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Мать иноагента Долина* подозревается в попытке ввоза наркопрепаратов в РФ

Shot: Мать иноагента Долина* задержали в аэропорту Жуковский в Москве
Фото: istockphoto/blinow61

Фото: istockphoto/blinow61

Мама признанного иноагентом в России кинокритика Антона Долина* задержана по подозрению в попытке ввоза наркопрепаратов в страну в авиагавани Жуковский, пишет Shot.
По данным журналистов, поэтесса и исполнительница Вероника Долина прилетела в Москву из Израиля 12 ноября. Таможенники нашли у нее «Ивалгин», «Трамадол», «Суматруптан», а также препараты, содержащие бротизолам и кодеин. Обнаруженное не было задекларировано при выезде.

Сейчас решают вопрос об открытии уголовного дела по статье о контрабанде наркотиков и сильнодействующих веществ. Статьи предусматривают до 20 лет лишения свободы.



В настоящий момент Долина дома, ее отпустили под обязательство явиться по первому требованию.

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*Признан иноагентом в РФ.
#мир
#россия
#криминал
#наркотики
#новости
#иноагенты
#уголовное дело
Помощника военкома из Петербурга подозревают в спекуляциях мертвыми душами
15 ноября 2024, 10:56

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в мошенничестве с использованием фиктивного трудоустройства. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти, пишет РИА Новости.
Помощник военного комиссара и его 38-летняя супруга подозреваются в том, что они устраивали на работу «мертвые души», а затем заключали от их имени контракты на службу в армии.

По информации правоохранителей, 51-летний помощник военкома совместно с супругой подыскивали граждан для фиктивного трудоустройства в энергосбытовую компанию через 41-летнюю сотрудницу отдела кадров. Затем от имени этих «работников» заключались несуществующие контракты с Министерством обороны РФ на прохождение военной службы и участие в специальной военной операции.

За фиктивное трудоустройство злоумышленники получали ежемесячные выплаты в размере 50 тысяч рублей, а также единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей. Эти средства они присваивали себе. В настоящее время установлено двое фиктивно трудоустроенных граждан, а общий ущерб бюджету превысил 1 миллион рублей.

Оперативники также полагают, что число таких «работников» может быть больше. В рамках расследования проведены обыски в квартирах и на рабочих местах подозреваемых, изъята документация, включая трудовые договоры и платежные поручения. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

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#нападение
#мошенники
#уголовное выплаты
#ущерб
#рф
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Два депутата избили сотрудника автосервиса во Владимирской области
15 ноября 2024, 10:44

Фото: iStock/artisteer

Два депутата органов местного самоуправления Владимирской области стали фигурантами уголовного дела о хулиганстве. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.
Следствие установило, что в октябре 2022 года депутаты приехали к сотруднику автосервиса города Лакинска и сильно его избили и облили из огнетушителя.

Однако пострадавший в полицию не обращался. Силовики узнали об инциденте при расследовании другого дела о мошенничестве и использовании рабского труда одного из депутатов.

Ранее сообщалось, что двое мужчин из Воскресенска связали ремнями знакомую, избили ее, а после один из них изнасиловал девушку.

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#дом
#депутаты
#пострадавший
#жилой дом
#следствие
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Подростка задержали за попытку диверсии на Транссибе под Кировом — ФСБ
15 ноября 2024, 10:13

Фото: istockphoto/irene_rebrova

Подросток в возрасте 16-ти лет задержан за попытку диверсии на Транссибирской магистрали, проинформировали в СК и ЦОС ФСБ.
Как уточнили силовики, злоумышленник за деньги хотел поджечь два шкафа сигнализации централизации и автоблокировки главпутей кировского участка Транссиба.

Перед этим стало известно, что в Подмосковье обнаружили в цехе свыше 20 нелегальных мигрантов из среднеазиатского региона. Как сообщили в МВД, все произошло в населенном пункте Мячково коломенского городского округа. Речь идет про цех, где сортируются овощи.

Нарушителей оштрафовали на пять тысяч рублей каждого, позже их выдворят из России.

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#мир
#россия
#подростки
#криминал
#фсб
#новости
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В подмосковном цехе нашли более 20 нелегалов из Средней Азии
15 ноября 2024, 09:11

Фото: istockphoto/irene_rebrova

Свыше 20 нелегальных мигрантов выявили полицейские при проверке цеха по сортировке овощей в селе Мячково городского округа Коломна, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В результате рейда, направленного на выявление нелегальной миграции, к ответственности был привлечён 21 приезжий из одной из стран Средней Азии. В отношении всех иностранцев составили протоколы по факту незаконной трудовой деятельности на территории России, кроме того, на 16 из были также составлены протоколы за нарушение правил пребывания в Российской Федерации», — говорится сообщении.
На каждого нарушителя наложен штраф в размере пяти тысяч рублей, все выявленные нелегальные мигранты будут выдворены из страны.

Сейчас полиция проводит работу по привлечению к ответственности работодателя нелегалов.

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#коломна
#полиция
#мигранты
#мвд московской области
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Драка на трибунах: На матче Франция-Израиль произошла стычка фанатов
На стадионе Stade de France фанаты Франции атаковали болельщиков Израиля
15 ноября 2024, 03:36

Фото: iStock/efks

На матче Лиги наций между сборными Франции и Израиля произошла драка: группа фанатов в цветах французской команды напала на болельщиков израильской сборной, сообщает RMC Sport.
Инцидент случился на «Стад де Франс» в Сен-Дени на 17-й минуте встречи, когда группа местных фанатов прорвалась на сектор израильских болельщиков, противостоявших им около 50 человек.

Конфликт удалось быстро погасить стюардам и полиции, предотвратив массовые беспорядки.

Ранее французская полиция усилила меры безопасности в свете недавних событий в Амстердаме, когда болельщики «Маккаби» подверглись нападению.

Матч, проходивший при рекордно низкой явке, собрал лишь 20 тысяч зрителей, и даже эта цифра визуально не была достигнута, зрителей на трибунах казалось меньше.

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#полиция
#драка
#конфликт
#матч
#инцидент
#меры
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SHOT: легендарный Дом Нирнзее в Москве загорелся
15 ноября 2024, 03:19

Фото: iStock/DarthArt

Пожар произошел в легендарном Доме Нирнзее на Большом Гнездниковском переулке, первом московском небоскребе, известном своими знаменитыми жильцами, среди которых был Михаил Булгаков, передает «SHOT».
Возгорание началось в одной из квартир на третьем этаже, заполнив дымом помещения, из-за чего жильцам пришлось срочно эвакуироваться. На место прибыли пять машин МЧС. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.

Дом Нирнзее, построенный в 1912–1913 годах по проекту архитектора Эрнста-Рихарда Нирнзее, является объектом культурного наследия. Он известен своими жильцами и гостями, такими как Булгаков и Маяковский. Именно здесь в 1929 году Булгаков встретил Елену Шиловскую, ставшую его женой и прообразом Маргариты в романе «Мастер и Маргарита».

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#пожар
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#возгорание
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В Омске подросток провалился в яму с кипятком и получил серьезный ожог
15 ноября 2024, 02:25

Фото: iStock/globalmoments

В Омске подросток провалился в яму с кипятком на улице 10 лет Октября, получив серьезный ожог ноги, сообщает ТАСС старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.
Пострадавшего госпитализировали в ожоговое отделение больницы скорой медицинской помощи.

По данному инциденту начата проверка. Следственные органы и прокуратура дадут оценку действиям местного самоуправления и ресурсоснабжающей организации, ответственных за состояние коммунальной инфраструктуры.

В Подмосковье девятилетний ребёнок получил жуткие ожоги во время выполнения опыта с огнём. Друзья предложили мальчику поджечь руку и ногу. Подробнее читайте в нашем материале.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в московской однокомнатной квартире взорвался камин.

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#подросток
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#пострадавший
#ожоги
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Туристы из России остались на Бали из-за извержения вулкана
Извержение вулкана Левотоби Лаки-Лаки задержало российских туристов на Бали
15 ноября 2024, 02:12

Фото: iStock/structuresxx

Российские туристы, которые остались на Бали из-за извержения вулкана Левотоби Лаки-Лаки, размещены в отелях за счет туроператоров, сообщила РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
Извержение, произошедшее на острове Флорес, вызвало временные отмены рейсов, в том числе у австралийских авиакомпаний Jetstar и Qantas, которые приостановили полеты на Бали по соображениям безопасности из-за вулканического пепла.

Позже Министерство туризма Индонезии подтвердило, что рейсы на Бали возобновлены, и задержки устранены.

Вулкан Левотоби Лаки-Лаки, расположенный в 800 километрах от Бали, начал извергаться 3 ноября, и с тех пор активность продолжается, уже унеся жизни десяти человек. За это время вулкан выбросил облако пепла на высоту 9,2 километра.

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#полеты
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В рязанском посёлке изнасиловали и убили собаку
14 ноября 2024, 22:50

Фото: istockphoto/ Osobystist

В поселке Божатково в Рязани неизвестный зоофил изнасиловал и убил собаку, проинформировал Tелеграм-канал «Неприличная Рязань».
«Труп со множественными пулевыми ранениями, выколотым глазом, разрезанным языком и развороченным задним проходом нашла девушка. От увиденного ей стало плохо. На месте работают следователи», — говорится в посте.

Тело замученной собаки нашла прохожая в населенном пункте Божатково.

Ранее сообщалось, что двое мужчин из Воскресенска связали ремнями знакомую девушку, побили ее, а после один нападавших изнасиловал девушку. После произошедшего потерпевшей удалось уйти. Девушка обратилась в правоохранительные органы. Преступников задержали и возбудили против них уголовное дело. Потерпевшая работает дворником и воспитывает маленького ребенка. ​

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