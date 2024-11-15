Мать иноагента Долина* подозревается в попытке ввоза наркопрепаратов в РФ

Фото: istockphoto/blinow61
Мама признанного иноагентом в России кинокритика Антона Долина* задержана по подозрению в попытке ввоза наркопрепаратов в страну в авиагавани Жуковский, пишет Shot.
По данным журналистов, поэтесса и исполнительница Вероника Долина прилетела в Москву из Израиля 12 ноября. Таможенники нашли у нее «Ивалгин», «Трамадол», «Суматруптан», а также препараты, содержащие бротизолам и кодеин. Обнаруженное не было задекларировано при выезде.
Сейчас решают вопрос об открытии уголовного дела по статье о контрабанде наркотиков и сильнодействующих веществ. Статьи предусматривают до 20 лет лишения свободы.
В настоящий момент Долина дома, ее отпустили под обязательство явиться по первому требованию.
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*Признан иноагентом в РФ.
Сейчас решают вопрос об открытии уголовного дела по статье о контрабанде наркотиков и сильнодействующих веществ. Статьи предусматривают до 20 лет лишения свободы.
В настоящий момент Долина дома, ее отпустили под обязательство явиться по первому требованию.
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*Признан иноагентом в РФ.
Никита Кротов