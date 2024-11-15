Подростка задержали за попытку диверсии на Транссибе под Кировом — ФСБ

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Подросток в возрасте 16-ти лет задержан за попытку диверсии на Транссибирской магистрали, проинформировали в СК и ЦОС ФСБ.
Как уточнили силовики, злоумышленник за деньги хотел поджечь два шкафа сигнализации централизации и автоблокировки главпутей кировского участка Транссиба.
Перед этим стало известно, что в Подмосковье обнаружили в цехе свыше 20 нелегальных мигрантов из среднеазиатского региона. Как сообщили в МВД, все произошло в населенном пункте Мячково коломенского городского округа. Речь идет про цех, где сортируются овощи.
Нарушителей оштрафовали на пять тысяч рублей каждого, позже их выдворят из России.
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Перед этим стало известно, что в Подмосковье обнаружили в цехе свыше 20 нелегальных мигрантов из среднеазиатского региона. Как сообщили в МВД, все произошло в населенном пункте Мячково коломенского городского округа. Речь идет про цех, где сортируются овощи.
Нарушителей оштрафовали на пять тысяч рублей каждого, позже их выдворят из России.
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Никита Кротов