В рязанском посёлке изнасиловали и убили собаку

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В поселке Божатково в Рязани неизвестный зоофил изнасиловал и убил собаку, проинформировал Tелеграм-канал «Неприличная Рязань».
«Труп со множественными пулевыми ранениями, выколотым глазом, разрезанным языком и развороченным задним проходом нашла девушка. От увиденного ей стало плохо. На месте работают следователи», — говорится в посте.
Тело замученной собаки нашла прохожая в населенном пункте Божатково.
Ранее сообщалось, что двое мужчин из Воскресенска связали ремнями знакомую девушку, побили ее, а после один нападавших изнасиловал девушку. После произошедшего потерпевшей удалось уйти. Девушка обратилась в правоохранительные органы. Преступников задержали и возбудили против них уголовное дело. Потерпевшая работает дворником и воспитывает маленького ребенка.
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Ольга Енгалычева