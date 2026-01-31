Верховный суд окончательно утвердил лишение прав за вождение под «солями»

31 января 2026, 12:38

Фото: Istock/mohd izzuan

Верховный суд России подтвердил законность лишения водительских прав за вождение в состоянии опьянения от синтетических катинонов. Об этом свидетельствуют материалы дела, которые находятся в распоряжении у ТАСС.