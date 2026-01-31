Верховный суд окончательно утвердил лишение прав за вождение под «солями»
Верховный суд России подтвердил законность лишения водительских прав за вождение в состоянии опьянения от синтетических катинонов. Об этом свидетельствуют материалы дела, которые находятся в распоряжении у ТАСС.
Поводом стало рассмотрение жалобы жителя Саратовской области Мурата Муртазаева. Он пытался оспорить решения нижестоящих судов, утверждая, что не находился в состоянии алкогольного опьянения во время остановки автомобиля.
В апреле 2024 года Муртазаева остановили в Энгельсе за неадекватное поведение за рулём Lexus. Алкоголь не обнаружили, и мужчину отправили на медобследование. Анализ показал наличие в организме Муртазаева синтетических катинонов, или так называемых «солей».
Мировой суд на этом основании лишил его прав на один год и девять месяцев и оштрафовал на 30 тысяч рублей. Верховный суд пояснил, что эти вещества входят в российский перечень запрещённых наркотических средств. Поэтому вождение после их употребления нарушает КоАП РФ.
