Подросток упал с 16-ого этажа в Домодедово и выжил

31 января 2026, 12:49

Подросток во время мытья окон упал с 16-ого этажа в Домодедово и выжил

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

17-летний Даниил выпал с 16-го этажа на улице Гагарина в подмосковном Домодедово. Об этом пишет NEWS.ru.