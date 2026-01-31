Подросток упал с 16-ого этажа в Домодедово и выжил
17-летний Даниил выпал с 16-го этажа на улице Гагарина в подмосковном Домодедово. Об этом пишет NEWS.ru.
Уточняется, что ЧП произошло во время мытья окон. Подростка срочно госпитализировали.
Врачи диагностировали закрытые переломы обеих бедренных костей. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое. Причины и обстоятельства случившегося уточняются.
Ранее сообщалось, что упавшую с десятого этажа девочку доставили в московскую больницу из Ульяновска. По данным региональных властей, медики отслеживают состояние пациентки и контактируют со столичными коллегами.
