На главного конструктора «Курганприбора» Андрея Кондратьева совершено нападение

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На главного конструктора оборонного предприятия НПО «Курганприбор» Андрея Кондратьева напали: неизвестный несколько раз ударил его молотком по голове в подъезде дома.
Как сообщает телеграм-канал Baza, на Андрея Кондратьева напали вечером 22 мая, когда он возвращался с работы. Преступник подкараулил конструктора в подъезде дома на улице Криволапова (Курган) и несколько раз ударил его молотком по голове, после чего сбежал с места преступления. Сейчас Кондратьев находится в реанимации, у него серьёзные травмы головы.
Также известно, что следователи рассматривают две основные версии преступления: либо это конфликт на работе, либо с кем-то из соседей. Нападавшего ещё не задержали.
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Также известно, что следователи рассматривают две основные версии преступления: либо это конфликт на работе, либо с кем-то из соседей. Нападавшего ещё не задержали.
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Анастасия Чубина