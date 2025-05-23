Жительница Ивантеевки получила семь лет колонии за убийство сожителя

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В Пушкино вынесен приговор женщине, признанной виновной в убийстве своего сожителя.
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по Подмосковью.
Согласно информации, собранные следователем доказательства были признаны судом достаточными для осуждения 51-летней женщины за убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Установлено, что в феврале 2025 года в квартире в Ивантеевке между сожителями произошла ссора на фоне взаимных претензий. В ходе конфликта женщина схватила нож и нанесла удар в область живота своему партнеру, в результате чего он получил проникающее ранение и скончался.
Суд назначил ей наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
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Согласно информации, собранные следователем доказательства были признаны судом достаточными для осуждения 51-летней женщины за убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Установлено, что в феврале 2025 года в квартире в Ивантеевке между сожителями произошла ссора на фоне взаимных претензий. В ходе конфликта женщина схватила нож и нанесла удар в область живота своему партнеру, в результате чего он получил проникающее ранение и скончался.
Суд назначил ей наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
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Анастасия Хохлова