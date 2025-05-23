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Жительница Ивантеевки получила семь лет колонии за убийство сожителя

Фото: iStock/zoka74

Фото: iStock/zoka74

В Пушкино вынесен приговор женщине, признанной виновной в убийстве своего сожителя.
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по Подмосковью.

Согласно информации, собранные следователем доказательства были признаны судом достаточными для осуждения 51-летней женщины за убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Установлено, что в феврале 2025 года в квартире в Ивантеевке между сожителями произошла ссора на фоне взаимных претензий. В ходе конфликта женщина схватила нож и нанесла удар в область живота своему партнеру, в результате чего он получил проникающее ранение и скончался.

Суд назначил ей наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

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На главного конструктора «Курганприбора» Андрея Кондратьева совершено нападение
Baza: главконструктора «Курганприбора» Кондратьева ударили молотком по голове
23 мая 2025, 11:58

Фото: iStock/Анатолий Тушенцов

На главного конструктора оборонного предприятия НПО «Курганприбор» Андрея Кондратьева напали: неизвестный несколько раз ударил его молотком по голове в подъезде дома.
Как сообщает телеграм-канал Baza, на Андрея Кондратьева напали вечером 22 мая, когда он возвращался с работы. Преступник подкараулил конструктора в подъезде дома на улице Криволапова (Курган) и несколько раз ударил его молотком по голове, после чего сбежал с места преступления. Сейчас Кондратьев находится в реанимации, у него серьёзные травмы головы.

Также известно, что следователи рассматривают две основные версии преступления: либо это конфликт на работе, либо с кем-то из соседей. Нападавшего ещё не задержали.

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Росгвардейцы задержали подозреваемых в разбойном нападении — видео
На юго-западе Москвы росгвардейцы задержали двух подозреваемых в разбое
23 мая 2025, 11:42

Фото: iStock/Анатолий Тушенцов

На юго-западе Москвы сотрудники вневедомственной охраны столичного управления Росгвардии совместно с коллегами из МВД задержали двух мужчин, подозреваемых в разбойном нападении. В распоряжении «Радио 1» имеется соответствующее видео.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, инцидент произошёл на Литовском бульваре. Пассажиры такси, находясь в нетрезвом состоянии, избили водителя и скрылись на его машине. Получив информацию о происшествии, сотрудники Росгвардии сразу начали искать преступников.

Вскоре на Соловьином проезде было обнаружено разыскиваемое такси. По камерам наблюдения удалось отследить местоположение подозреваемых и задержать их. Потерпевший опознал злоумышленников: 36-летнего приезжего и 47-летнего жителя Московской области. Их доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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ФСБ задержала в Калининграде россиянина, готовившего теракт к 9 Мая
23 мая 2025, 10:18

Фото: iStock/irene_rebrova

Россиянин, который готовил теракт к 9 Мая по заданию украинского куратора, задержан в Калининграде. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
Злоумышленником оказался гражданин России 2000 года рождения, добровольно вступивший в запрещенную в РФ террористическую организацию. Получив через мессенджер задание от украинского куратора, он готовил подрыв взрывного устройства на маршруте следования парадной колонны военных.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Преступник заключен под стражу, ему грозит до 20 лет лишения свободы, отметили в ведомстве.

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#фсб
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Ревнивец решил скормить экс-партнера своей возлюбленной свиньям и обратился к монахине
В США мужчина пытался скормить экс-любовника партнерши свиньям и попался
23 мая 2025, 07:11

Фото: iStock/Somrerk Kosolwitthayanant

57-летний житель штата Нью-Йорк Джил Сазерленд признал свою причастность к жестокому заговору с целью убийства экс-партнера своей возлюбленной. Об этом сообщает издание Law & Crime со ссылкой на материалы следствия.
Сазерленд планировал расправиться с отцом ребенка своей партнерши сразу после его выхода из тюрьмы. Первым шагом стало запугивание матери заключенного: мужчина нанял поджигателя для уничтожения её автомобиля.

Далее ревнивец через нанятого поджигателя договорился с монахиней об аренде грузовика за 250 долларов, чтобы вывезти тело жертвы на свиноферму. План заключался в том, чтобы останки мертвеца съели свиньи.

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Однако ситуация уже контролировалась ФБР, которые разузнали о плане. «Поджигатель» был информатором ФБР, а «свиновод» на ферме стал агентом под прикрытием.

Как только жертва Сазерленда вышла из тюрьмы, провального убийцу задержали. Это случилось 27 января.

На допросе виновник заявил, что его партнерша поддерживала план, предлагая избить жертву бейсбольной битой. Приговор по делу будет объявлен в сентябре.

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В Таиланде российский турист погиб из-за случайного падения с огромной высоты
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#мужчина
#дома
#жертвы
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В Таиланде российский турист погиб из-за случайного падения с огромной высоты
23 мая 2025, 05:38

Фото: iStock/Aguus

Российский турист погиб в Паттайе (Таиланд), упав с девятого этажа жилого дома в районе Джомтьен. Об этом сообщила газета Bangkok Post со ссылкой на местные правоохранительные органы.
Погибшего звали Михаил, ему было 27 лет. Установлено, что он скончался при падении моментально.

Мужчине предварительно диагностировали психоз, вызванный употреблением каннабиса. В его номере не обнаружено следов кражи или насилия. Тело направлено на судмедэкспертизу для установления точной причины смерти.

Расследование продолжается, однако версия несчастного случая рассматривается как основная.

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