Мать из Канска, зарубившую своих детей топором, хотят отправить на лечение
Жительница Канска, зарубившая сыновей и задушившая дочь, может отправиться на лечение. Об этом сообщает красноярский следком.
Эксперты выяснили, что 30-летняя женщина страдает от хронического психического расстройства. По их мнению, в таком состоянии она не осознавала противоправность и опасность своих действий, а также не могла контролировать их в момент преступления.
Ведомство отмечает, что сейчас материалы ее дела находятся на рассмотрении в прокуратуре. Затем их направят в суд, который решит вопрос «о применении к женщине принудительной меры медицинского характера». В настоящее время она находится под стражей.
Напомним, весной в доме на улице Герцена нашли тела трех детей: четырехлетней девочки, восьмилетнего и семимесячного мальчиков. В причастности к их смерти обвинили мать. Ей вменили статью об убийстве малолетних лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии.
