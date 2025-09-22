В Иркутской области пройдет суд над мужчиной за убийство пенсионерки в 2006 году

22 сентября 2025, 08:48

Фото: iStock/simpson33

Прокуратура Иркутской области утвердила обвинительное заключение по делу 50-летнего жителя Забайкальского края. Мужчину признали виновным в совершении убийства, которое произошло 19 лет назад. Его дело направили в Слюдянский районный суд для рассмотрения. Об этом пишет «Лента.ру».