В Иркутской области пройдет суд над мужчиной за убийство пенсионерки в 2006 году
Прокуратура Иркутской области утвердила обвинительное заключение по делу 50-летнего жителя Забайкальского края. Мужчину признали виновным в совершении убийства, которое произошло 19 лет назад. Его дело направили в Слюдянский районный суд для рассмотрения. Об этом пишет «Лента.ру».
Следствие установило, что в декабре 2006 года обвиняемый, его сожительница и ее малолетняя дочь находились в поселке Култук. Из-за проблем с транспортом они не смогли уехать в Иркутск. Одинокая 77-летняя местная жительница предложила им ночлег. На следующий день, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый вновь пришел к ней в дом, чтобы ограбить. Он нанес ей смертельный удар топором по голове. После этого мужчина похитил телевизор и DVD-проигрыватель, которые сбыл вместе с сообщницей.
Расследование преступления долгое время оставалось безрезультатным. В итоге оперативно-розыскные мероприятия и работа с базой данных МВД помогли установить подозреваемого.
