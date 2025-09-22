Двое детей погибли при возгорании стога сена в оренбургском селе
Два ребенка 11 и 13 лет погибли при пожаре в Оренбургской области. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК региона.
Трагедия произошла вечером 21 сентября на придомовой территории на улице Комсомольской в селе Аниховка. Во время тушения горящего стога сена пожарные обнаружили тела двух детей. По факту их гибели возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Следователи осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы. Сейчас выясняются точные причины и обстоятельства инцидента. Расследование находится на контроле областной прокуратуры.
