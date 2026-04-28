Мать из Волгограда попала под суд за жестокое истязание четырёх малолетних детей
В Волгограде суд вынес приговор многодетной матери по делу о жестоком обращении с детьми. Об этом сообщает объединённая пресс-служба региональных судов.
Краснооктябрьский районный суд признал 32-летнюю Юлию Кошелеву виновной по ст. 156 УК РФ и п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ. В июне 2025 года обвиняемая оставляла детей 2015, 2020, 2021 и 2024 годов рождения без присмотра, еды и надлежащего ухода.
В судебных документах указано: женщина относилась к детям безразлично, пренебрежительно и жестоко, не проявляла должной заботы. Она не исполняла обязанности по созданию нормальных условий для проживания и лишала малышей средств гигиены, своевременной медицинской помощи и лечения во время болезни.
Гражданка систематически наносила несовершеннолетним побои, подвергая опасности их здоровье и жизнь, и вела аморальный образ жизни. Кошелева полностью признала вину и получила три года семь месяцев колонии общего режима. Детей передали в соцучреждения.
Читайте также: